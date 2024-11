Una diciottenne di Pedivigliano, centro della provincia cosentina, è stata aggredita nella tarda mattinata di oggi, 26 marzo, da un cane di grossa taglia, sfuggito al controllo del padrone. La giovane sarebbe stata morsa ad una mano. L’episodio si è verificato in Via del Lavoro. Subito soccorsa, è stata trasportata con un’ambulanza del presidio di Rogliano, al pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza in codice giallo. Per fortuna la ferita non era profonda. La ragazza se l’è cavata con uno spavento e qualche punto di sutura. L’animale, vaccinato e dotato di microchip, è stato riaffidato al proprietario.