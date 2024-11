Un tratto della strada statale 106 jonica, ricadente nel territorio di Calopezzati, in provincia di Cosenza, è temporaneamente chiuso al traffico.

Ciò si è reso necessario a causa dell’investimento di un pedone, avvenuto al km 316,350. Per consentire le operazioni di soccorso, il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità alternativa, con indicazioni in loco. Sul posto oltre al personale del 118 è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.