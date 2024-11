L’incidente all’altezza di Ardore dove l’uomo, ora in gravi condizioni, stava attraversando la strada quando è stato travolto da una moto con in sella due persone rimaste lievemente ferite

Un uomo è stato investito oggi ad Ardore da una moto sulla statale 106 mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Attualmente C. L., queste le sue iniziali, si trova ricoverato all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria in gravi condizioni. In sella alla motocicletta viaggiavano un uomo e una donna, rimasti feriti in maniera lieve.