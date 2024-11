Oltre mille prodotti tra peluche, fucili giocattolo e buste regalo con marchi contraffatti Disney e Marvel sono stati sequestrati ad un venditore ambulante dai finanzieri della Compagnia di Pronto impiego di Lamezia Terme.

Il commerciante, originario del napoletano, è stato denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione. I militari, nell'ambito dei servizi mirati alla tutela del mercato e della sicurezza dei prodotti, hanno intercettato in località Sambiase l'ambulante intento a vendere numerosi peluche. Insospettiti dalle inconsuete modalità di vendita come l'esposizione della merce su di un veicolo in movimento che annunciava, tramite un megafono, di quali prodotti si trattasse e soprattutto il prezzo particolarmente vantaggioso, i finanzieri hanno fermato il mezzo procedendo al conteggio di ogni singolo prodotto.

Al termine dei controlli è stata rilevata una serie di carenze relative alle indicazioni sull'origine e sulle licenze del marchio.