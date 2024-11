Ombrelloni chiusi su gran parte delle spiagge, rientri fatti e vacanze archiviate, è tempo di pensare al rientro a scuola. I primi a rientrare in classe, per l'anno scolastico 2018-2019 saranno gli studenti di Bolzano, sui banchi già il 5 settembre. A Roma e in tutto il Lazio si andrà a scuola dal 17 settembre, così come in Emilia, Liguria, Toscana, Sardegna e Calabria. I bambini calabresi delle 3.420 scuole di ogni ordinene e grado presenti nella nostra regione entreranno in classe il 10 settembre e andranno in vacanza il 12 giugno 2019.

L'ultima sarà la Puglia dove le lezioni inizieranno il 20 settembre. Date "indicative" in un certo senso, poiché con l'introduzione dell'autonomia scolastica può essere scelta una data diversa a patto di rispettare il numero di giorni di lezione.