L’incidente a Catanzaro lungo la statale 280. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Un inseguimento finito male quello che ha visto coinvolta la Polizia. Un uomo p.d. alla guida di un mezzo rubato è stato inseguito per un lungo tratto a Catanzaro fin quando raggiunto la statale 280 ha abbandonato il mezzo per tentare la fuga a piedi. Il tentativo è fallito perché l’uomo è stato travolto da un’auto in corsa. Un complice, che si trovava all'interno dell'auto rubata, è invece riuscito a fuggire. Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al pronto soccorso del Pugliese. Si trova in gravi condizioni.

In aggiornamento