In vista dell'udienza preliminare del processo e considerata la situazione di difficoltà operativa degli uffici di Catanzaro, il dicastero della Giustizia si muove per ottenere la disponibilità al distacco temporaneo di lavoratori già in servizio da almeno 3 anni

Il ministero della Giustizia, in vista della prossima celebrazione a Catanzaro dell'udienza preliminare del processo Rinascita-Scott, in cui sono presenti molti indagati, bandisce un avviso nazionale rivolto al personale di ruolo, per acquisire la disponibilità al distacco temporaneo, così da poter offrire un contingente di supporto agli uffici giudiziari catanzaresi.

La necessità di potenziare gli organici nasce dalla considerazione della situazione di difficoltà operativa in cui si trovano il Tribunale e la Procura della Repubblica di Catanzaro. Dodici le unità necessarie, otto per il Tribunale e quattro per la Procura, da ricercare nei ruoli di funzionario giudiziario, cancelliere esperto, operatore giudiziario e conducente di automezzo.

Il personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, che non sia in posizione di comando presso altre amministrazioni né in servizio in altri uffici della città, potrà presentare la domanda entro l'8 luglio all'ufficio di appartenenza. Il distacco avrà una durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili. «I distacchi - sottolinea il ministero - provocheranno un sostanziale abbattimento delle carenze dell'organico e gli uffici potranno così disporre di una task force per la gestione, giuridica e logistica, di incombenti processuali complessi e articolati».