È successo a San Calogero. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del 67enne all’ospedale di Catanzaro

Disavventura per un turista di nazionalità svizzera, U. Y., 67 anni, che, probabilmente per sfuggire ad alcuni cani, è caduto rovinosamente a terra mentre percorreva a bordo di una bicicletta una strada che conduce a Calimera, frazione di San Calogero. Per le gravità delle ferite riportate, è stato necessario l’intervento dell'elisoccorso che ha trasferito l’uomo all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sull’incidente hanno avviato indagini i carabinieri della locale Stazione.