A Reggio Calabria, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato Davide Caridi reggino, 38enne, noto alle forze dell’ordine, in atto detenuto in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri per strada in violazione delle prescrizioni impostegli. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa celebrazione rito direttissimo.