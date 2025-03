Due feriti: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro. Si tratta dei due occupanti di un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro il guardrail. La cabinadi guida si è staccata completamente dall’automezzo.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Coinvolte altre tre autovetture ma fortunatamente gli occupanti hanno riportato solo ferite lievi e non hanno necessitato di ricovero ospedaliero.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Palmi per rimettere in sicurezza il tratto stradale. Presenti anche le forze dell’ordine.