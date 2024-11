Impatto contro il guardrail per una utilitaria, tre auto coinvolte. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo di Marcellinara in direzione Catanzaro

Un incidente stradale si è verificato in serata sulla strada statale 280, arteria di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il conducente di una utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Da qui si è originato un tamponamento a catena che ha coinvolto altre due autovetture. Complessivamente cinque le persone a bordo delle tre auto: una Peugeout, una Mercedes e un furgone. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia stradale. Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo di Marcellinara in direzione Catanzaro. Al momento sulla statale si viaggia su una sola carreggiata.