Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando, per cause ancora in fase d’accertamento, un 43enne originario di Fiumefreddo Bruzio ha perso la vita, a Falconara Albanese, schiacciato dal peso del trattore con il quale stava lavorando su un terreno. L'incidente si è verificato nell’area urbana del paese, a meno di un chilometro dal bivio che conduce alla frazione marina di Torremezzo, una zona caratterizzata dalla presenza di diversi abitati dai quali, immediato, è stato lanciato l’allarme.

All’arrivo dei soccorritori e del medico legale, prontamente giunti insieme ai Carabinieri, l’uomo era purtroppo già spirato, col corpo incastrato sotto al pesante veicolo capovolto che, per quasi quattro ore, è stato un insormontabile ostacolo per il recupero del cadavere, infine effettuato con l’ausilio di un mezzo idoneo, messo a disposizione da una ditta. Il 43enne deceduto lascia moglie e due figli in tenera età.