Un incidente stradale si è verifcato questa notte sulla strada provinciale 181 che collega i comuni di Girifalco e Amaroni. Il conducente di una vettura, una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Quattro i passeggeri a bordo che sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro e di Girifalco per la messa in sicurezza del mezzo in attesa del soccorso stradale per la rimozione. Presenti anche i carabinieri.