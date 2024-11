Il tragico incidente a Montalto Uffugo. L’uomo, Giorgio Cufone, è morto sul colpo

Ennesima vittima della strada, questa volta a Montalto Uffugo, in via Mesca, nella frazione montaltese dello Scalo. Violento è stato l’impatto contro un guard rail che è costato la vita a Giorgio Cufone, 74 anni di Rose. L’uomo, intorno alle 5 di questa mattina era, con la sua Ford station wagon, diretto sulla statale 19 in direzione Cosenza, quando ha perso il controllo del veicolo sbattendo violentemente.

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.