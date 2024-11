L'impatto e' avvenuto in serata sulla Provinciale che collega Anoia e Melicucco, nel Reggino

Un ventenne ha perso la vita questa sera per l'impatto che l'auto di cui era alla guida ha avuto con un muro nei pressi di Anoia, nel Reggino. Il ragazzo, B.G. di Melicucco stava probabilmente facendo ritorno a casa quando, per cause che sono ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura andando a sbattere. Il sinistro e' avvenuto sulla Provinciale che collega Anoia e Melicucco intorno alle 20. 30. Il muro fatale per il giovane, che era solo in auto, e' stato quello del cimitero di Anoia che da' proprio sulla strada teatro dell'incidente. Il mezzo, una fiat Grande Punto, procedeva in discesa sull'asfalto, reso viscido dalla pioggia.