È di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in località Muro Rotto nel comune di Chiaravalle Centrale.

Una la vettura coinvolta, una Fiat Panda con a bordo il solo conducente che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo contro un terrapieno posto ai margini della carreggiata ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. Il quarantenne, che riportava alcune escoriazioni e contusioni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 per le cure del caso, e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, per la messa in sicurezza della vettura e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata. Sul posto carabinieri della locale stazione e del Comando compagnia di Soverato.