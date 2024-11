Il sinistro verificatosi a Longobardi. L’uomo è rimasto a lungo bloccato nella propria vettura prima di essere recuperato. Da capire l’esatta dinamica dell’incidente

Grave incidente nella serata di ieri a Longobardi, nel Cosentino. Un uomo, 39 anni, operaio della Sorical, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto finendo che è precipitata in una scarpata. L'operaio è rimasto a lungo bloccato nella vettura. Soccorso poi dagli operatori del 118 e dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato nell'ospedale di Cosenza, dove versa in gravi condizioni, con diversi traumi in più parti del corpo. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri di Fiumefreddo e di Paola.