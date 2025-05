Il dramma si è consumato tra Campotenese e Mormanno. Vani i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Tragedia in contrada Campolongo, tra Campotenese e Mormanno. Un uomo di 67 anni, originario del Napoletano ma residente a Scalea, ha perso la vita al volante della sua utilitaria. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e finito contro un muro. Il conducente, purtroppo, è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castrovillari, scrive la Gazzetta del Sud, che hanno lavorato per rimuovere l’uomo, intrappolato nell’ammasso di lamiere deformate della sua auto.