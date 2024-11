Ancora una vittima sulle strade dell'area urbana cosentina. Prima dell'alba di oggi, 16 ottobre, un uomo di 49 anni, Pietro Crocco, originario di Spezzano della Sila, ha perso la vita a Rose, in Contrada Boccalupo, lungo la provinciale che conduce a Luzzi. Per cause in corso di accertamento con la sua auto, una Ford Fiesta, è andato a sbattere contro il guardrail. La vettura poi si è più volte capovolta. La vittima è stata poi sbalzata fuori dall'abitacolo. Fatale il violento impatto contro l'asfalto. Sul posto sono giunti per i rilievi i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Martone, coadiuvati dai militari del nucleo radiomobile della comapagnia di Rende.