Una squadra del distaccamento di Sellia Marina è al lavoro dalla tarda mattina di oggi per la messa in sicurezza dell’area e il recupero del gas. Traffico interdetto fino al termine delle operazioni

Dalla tarda mattinata di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è impegnata in un delicato intervento lungo la strada statale 106, nel territorio comunale di Catanzaro, a causa di una perdita di gpl da un’autocisterna.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito la messa in sicurezza dell’area interessata e il contenimento della fuoriuscita di gas, in attesa dell’arrivo delle unità specializzate NBCR/LPG dalla sede centrale.

Le operazioni proseguiranno con il travaso del gpl in fase liquida su una nuova autocisterna, mentre la fase gassosa verrà smaltita mediante combustione controllata in torcia, in conformità ai protocolli di sicurezza.

Considerata l’elevata pericolosità delle operazioni di travaso, il tratto di SS106 compreso tra la rotatoria del quartiere Barone e quella del quartiere Giovino è stato interdetto al traffico veicolare fino al termine dell’intervento.

Sul posto è presente la Polizia stradale, incaricata della gestione della viabilità e degli adempimenti di competenza.