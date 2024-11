I Vigili del Fuoco di Cosenza sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, nel centro storico della città per la verifica di stabilità di un edificio disabitato situato in uno dei vicoli del quartiere Santa Lucia. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un balcone pericolante. Per evitare rischi alla incolumità pubblica, è stato interdetto il passaggio in prossimità dell’immobile degradato. Per precauzione inoltre, sono state evacuate due persone abitanti in un alloggio vicino. Hanno trovato ospitalità presso alcuni parenti.

Sul posto si sono recati anche gli istruttori dei vigili urbani, Antonio Tocci, Francesco Zangari e Vincenzo Arlotta, dell'Unità operativa Centro storico della Polizia Municipale, insieme a

personale della Protezione civile comunale, ad Alessandra De Rosa, consigliere comunale delegata del sindaco Occhiuto per il terzo settore, e ad un'assistente

sociale del municipio. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.