Una vasta operazione del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro è in corso nel quartiere Aranceto di Catanzaro, roccaforte della criminalità rom. Sette gli arresti

È in corso da questa mattina una vasta operazione del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro che hanno effettuato diverse perquisizioni nel quartiere Aranceto, roccaforte della criminalità rom. Nel quartiere è stato ucciso, il 4 giugno scorso, il boss dei rom, Domenico Bevilacqua, meglio noto come ‘Toro seduto’. Sette le persone fermate, tre le ordinanze di custodia cautelare (due in carcere ed una ai domiciliari). Una quarta persone è stata arrestata per evasione e altre tre per furto di energia elettrica. nove le autovetture sequestrate perchè sprovviste di regolare assicurazione.

In manette:

Leonardo Berlingieri, Luca Bevacqua, Luciano Bevacqua, Ernesto Bevacqua, Giuliana Berlingieri, Rosina Abruzzese, Luciano Bevacqua