Si tratta di Oreste de Napoli, storico collaboratore di giustizia, arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di stalking. Attualmente si trova agli arresti domiciliari

Uno storico collaboratore di giustizia di Cosenza, Oreste De Napoli, 43 anni, alias ‘Occhio di vetro’ è rimasto coinvolto in una singolare vicenda: avrebbe perseguitato due testimoni di giustizia. Comportamento per il quale, alcuni mesi fa, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari nella località segreta in cui risiede dal 2001, anno in cui cominciò a collaborare con la giustizia.



L'arresto è costato al collaboratore di giustizia anche la revoca della liquidazione spettante ai pentiti per permettere loro di avviare un’attività economica che gli consenta di sopravvivere. Insomma non naviga certo in buone acque l’ex rapinatore affiliato al clan Chirillo di Paterno Calabro.



Le sue dichiarazioni (non sempre attendibili), così come riporta ‘Il Quotidiano del Sud’, furono utilizzate in diverse inchieste antimafia da ‘Attila-Alarico’, a ‘Star Price’ a ‘Terminator’.