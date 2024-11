La situazione sarebbe degenerata la scorsa notte quando il 49enne avrebbe aggredito la donna successivamente ricoverata presso l’ospedale di Cosenza. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori

Un uomo di 49 anni, D.P., è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori dai carabinieri della stazione di Montalto Uffugo. L'uomo, al termine di una relazione sentimentale terminata da circa un anno, continuava ad importunare la propria ex con continue telefonate e messaggi.

Inoltre l'arrestato si rendeva protagonista di appostamenti nei pressi dell'abitazione e del luogo di lavoro della donna finché la scorsa notte la situazione non è degenerata, sfociando in una aggressione, proprio nelle vicinanze della casa della vittima, ricoverata poi presso l'ospedale civile di Cosenza per ricevere l'assistenza medica del caso. I carabinieri di Montalto Uffugo sono intervenuti immediatamente sul posto, hanno in arresto l'uomo, procedendo contestualmente alla presa in custodia cautelativa delle armi da lui regolarmente detenute presso la sua abitazione.

L'arrestato veniva quindi posto in regime di arresti domiciliari su disposizione del pm Giuseppe Visconti, in attesa del rito direttissimo.