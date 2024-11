Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, pedinava la ragazza (minorenne) per ottenere un incontro chiarificatore dopo la fine della loro relazione

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Rossano per atti persecutori, porto abusivo di arma e minacce aggravate. Già noto alle forze dell'ordine, era stato denunciato dalla sua ex fidanzata, una ragazza non ancora maggiorenne.

L’adolescente aveva raccontato ai militari di essere stata perseguitata dall'ex fidanzato che la pedinava e la minacciava per ottenere un incontro e chiarire le ragioni della fine della loro relazione. I carabinieri hanno arrestato il 21enne dopo averlo trovato in possesso di un coltello da cucina ed è stato trasferito in carcere a Castrovillari a disposizione dell'autorità Giudiziaria.