Avrebbe messo in atto condotte aggressive e persecutorie nei confronti dell'ex moglie e del suo nuovo compagno e per questo la Polizia gli ha notificato una misura cautelare di divieto di avvicinamento per stalking emessa dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura.

L'uomo, G.G. 45 anni, è accusato di avere insultato e ingiuriato la donna anche davanti ai figli che, in diverse occasioni, sono stati costretti a rifugiarsi nelle loro camerette. In un caso, davanti alla scuola della figlia il quarantacinquenne aveva colpito al braccio la donna con un casco.

Secondo la ricostruzione della vicenda, la situazione sarebbe precipitata dopo che l'ex moglie aveva allacciato una nuova relazione sentimentale, con minacce di morte per lei e per il nuovo compagno, pedinato più volte e, in una circostanza, anche aggredito fisicamente. La donna, davanti a questa situazione, era divenuta preda di uno stato di ansia e di paura temendo per l'incolumità sua e del suo nuovo compagno.