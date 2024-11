Alla famiglia della ragazza l'uomo aveva offerto 30mila euro per 'combinare' il fidanzamento. E' stato fermato dai carabinieri

LAMEZIA TERME (CZ) - Un amore non corrisposto. Un sentimento che si è trasformato in una vera e propria ossessione e in persecuzione per l'oggetto di un irraggiungibile desiderio. Un 33enne è stato fermato ed è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking. L’uomo si era invaghito di una 15enne. La ragazza non ha gradito le sue attenzioni e ha informato i genitori dell’accaduto. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari hanno accertato che il 33enne dopo aver tentato di fare amicizia con la ragazza, non essendo in alcun modo ricambiato ha iniziato a perseguitare la studentessa. Telefonate e appostamenti hanno costretto la famiglia della ragazza a trasferirsi in un altro quartiere della città. Il tentativo di corteggiamento, secondo le risultanze delle indagini dei carabinieri, si è così trasformato in un quotidiano sfogo di ingiurie e minacce. La 15enne si è chiusa in casa manifestando un forte disagio emotivo e con crisi di ansai e paura. Per ultimo il 33enne è arrivato ad offrire ai genitori della ragazzina 30mila euro per “combinare” il fidanzamento. La Procura di Lamezia ha emesso un provvedimento cautelare a tutela della giovanissima vittima delle attenzioni dell’uomo. Il 33enne si è reso irreperibile. Nel pomeriggio di oggi, però, è stato individuato dai carabinieri che lo hanno fermato dopo un breve quanto inutile tentativo di fuga.