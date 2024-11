Nell’ambito del Processo Perseo nel foro di Lamezia Terme è tornata in aula la vicenda dell’ex presidente della Sacal Giampaolo Bevilacqua accusato di avere estorto delle tute ad un negozio sportivo, obbligandolo ad effettuare degli importanti sconti sulla merce. In attesa della sentenza attesa per la prossima settimana si analizzano gli scontrini.

