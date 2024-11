Gli operatori saranno in servizio a Castrovillari. La mobilitazione, sostenuta dal sindaco Mariotti, avrà inizio domani mattina al punto di primo intervento

Il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, annuncia per domani mattina, martedì 21 maggio alle ore 10, una protesta contro lo spostamento del personale di laboratorio dall'ospedale di San Marco Argentano a quello di Castrovillari. La notizia è stata diffusa dalla pagina facebook del Comune.

«È una decisione scellerata che mortifica il nostro Comune e non tiene conto delle esigenze di un intero comprensorio. A oggi - si legge nella nota - non sono state revocate le disposizioni di servizio indirizzate al personale del laboratorio analisi di San Marco da oggi in servizio a Castrovillari. A San Marco è attivo un punto prelievi, con un infermiere, che effettua solo alcuni prelievi, che devono essere inviati a Castrovillari entro le ore 10.30 di ogni giorno. Se uno arriva al Punto di Primo intervento dopo le ore 10.30 cosa succede? Dobbiamo opporci a questo assurdo provvedimento. Diciamo basta ai continui sfregi perpetrati ai danni del nostro Comune e invitiamo tutti a sostenere la nostra iniziativa». Appuntamento, dunque, al punto di primo intervento dell'ospedale di San Marco Argentano alle ore 10 di martedì 21 maggio.