Questo il dato emerso in base ai numeri forniti dalla Direzione centrale della Polizia criminale. Dal 1974 al 2018 sono 4.659 i soggetti non più ritrovati

I risultati raggiunti e le proposte per far fronte alle criticità del fenomeno delle persone scomparse. È l'obiettivo della XX Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Mario Papa, il quale ha auspicato con una lettera indirizzata ai prefetti - responsabili con le forze dell’ordine del coordinamento delle ricerche - l’aggiornamento dei piani provinciali per migliorare le ricerche dei soggetti vulnerabili.



In particolare, minori, donne, anziani e soggetti affetti da patologie psichiche, soprattutto quando questi scompaiono da ospedali e case di cura. Per rendere, poi, più efficace l’azione amministrativa e l’informazione nel settore, l’Ufficio del commissario ha avviato delle iniziative sia nel campo della formazione degli operatori delle Forze dell’Ordine che nelle scuole, per prevenire il fenomeno delle fughe da parte degli adolescenti.



Tra le regioni con il più alto numero di persone scomparse da rintracciare c’è la Calabria. Nel corso dell’anno 2018 è stato, comunque, registrato un incremento del trend delle persone rintracciate. In particolare, al 31 dicembre 2018 i ritrovamenti sono saliti al 74,4% rispetto al 57,8% del precedente anno, ma ancora in Calabria gli scomparsi risultano essere 4.659.