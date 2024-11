Un peschereccio con un grosso carico di cocaina (si parla di tonnellate) a bordo è stato bloccato e scortato fino a porto Empedocle, Agrigento, dove ha ormeggiato, dalle motovedette d'altura della Guardia di finanza. Non filtrano dettagli né dagli investigatori né dalla Dda di Palermo che sta coordinando l'inchiesta. Ma la presenza, in rada prima e agli ormeggi dopo, del peschereccio, che pare sia calabrese, non è passata inosservata.