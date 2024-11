Ad annunciare la convocazione del tavolo il deputato azzurro Cannizzaro: «Necessario per fare il punto della situazione e chiarire le attività in atto e quelle da pianificare». Saranno presenti anche forze dell'ordine e dirigenti della Regione, oltre all'assessore all'Agricoltura Gallo

«Coinvolgendo l'assessore all'Agricoltura della Regione e il prefetto di Reggio Calabria, ho richiesto la convocazione di una riunione urgente e quindi la costituzione di una Unità di crisi regionale, per affrontare al meglio l'emergenza legata alla peste suina africana che si è abbattuta in particolare sulla provincia di Reggio, causando grandi difficoltà in diversi Comuni del territorio, ed anche alla categoria dei cacciatori, come sollecitato dalle associazioni di riferimento». È quanto afferma Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Su sua proposta all'Assessore regionale al ramo, d'intesa con il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, fa sapere il parlamentare, per lunedì 7 agosto è stata convocata una riunione in Prefettura a Reggio, «al fine di attuare - precisa - un'attenta disamina sullo stato dell'emergenza peste suina africana e sulle attività ad oggi poste in essere, quindi utile per stabilire nuovi percorsi attuativi. Una riunione pienamente condivisa anche dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sempre particolarmente vigile sulle dinamiche legate all'ambiente».

«Ho ritenuto necessario proporre questa riunione - afferma Cannizzaro - per fare il punto della situazione e chiarire le attività in atto e quelle da pianificare, in base anche al Piano straordinario per il contenimento della fauna selvatica recentemente pubblicato su Gazzetta Ufficiale, per il quale la Regione si sta attivando per definire il proprio. Queste iniziative mirano a porre in essere, in sinergia con tutte le Istituzioni a vario titolo coinvolte, una serie di contromisure orientate a fronteggiare l'emergenza e salvaguardare il patrimonio zootecnico della suinicoltura calabrese, puntando nel contempo anche al coinvolgimento, in maniera fattiva, del mondo venatorio, quale supporto necessario alla gestione della malattia».

Al tavolo parteciperanno anche il commissario straordinario Psa, i prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo, il dirigente generale Dipartimento Agricoltura - Regione Calabria, il Dirigente generale Dipartimento Ambiente della Regione, il dirigente generale del Dipartimento regionale Protezione Civile, i direttori dei Dipartimenti di prevenzione di tutte le Asp della Calabria, il presidente Anci regionale, il presidente Associazione Comuni dell'Area dello Stretto, il Presidente Associazione Sindaci della Piana di Gioia Tauro, il presidente Associazione Sindaci della Locride, il presidente Associazione Sindaci dell'Area Grecanica, il Comandante dei Carabinieri Nas, il comandante dei Carabinieri Forestali, il Questore e il comandante della Guardia di Finanza. «Inoltre - aggiunge Cannizzaro - subito dopo la riunione in Prefettura, con l'assessore Gallo abbiamo convenuto di recarci presso il Comune di Calanna, uno dei territori maggiormente colpiti, per mettere in atto un tavolo di confronto in loco, coinvolgendo i sindaci del comprensorio. Per l'occasione, ritengo preziosissima anche la presenza di squadre di cacciatori e delegati delle Associazioni di categoria, perché li considero veri e propri protettori del territorio, in virtù della loro serietà e lealtà verso l'ambiente».