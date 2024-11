Ha letto su un giornale le dichiarazioni di un pentito sul coinvolgimento di una persona nell'omicidio del fratello ed ha deciso di minacciare la famiglia della persona accusata.

Petilia Policastro - I carabinieri di Petilia Policastro hanno arrestato per minacce e porto abusivo d’armi un 29enne, Giuseppe Vona, 29 anni, che dopo aver letto sui giornali le dichiarazioni di un pentito sul coinvolgimento di una persone nell’omicidio del fratello, ha deciso di minacciare la famiglia della persone accusata. Vona era scampato agguato nel quale, invece era rimasto ucciso il fratello Valentino. L’omicidio è avvenuto nell’aprile 2012 a Petilia Policastro. A fare i nomi delle persone coinvolte nell’agguato è stato il collaboratore di giustizia Domenico Pace.

Le indagini sono dirette dal pm della Dda di Catanzaro, Domenico Guarascio. A Giuseppe Vona i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari distrettuale di Catanzaro che ha accolto la richiesta della Dda.