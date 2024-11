L'azione di controllo intrapresa dall'Arma, che proseguirà per tutto il periodo estivo, ha portato in totale a cinque arresti e due denunce

Nel corso di servizi disposti dalla Compagnia, visto l’inizio del periodo estivo, i Carabinieri di Petilia Policastro, nel crotonese, comandati dal Capitano Marco D’Angelo, hanno eseguito controlli straordinari tesi ad incrementare l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva dell’Arma sul territorio di Petilia Policastro, Mesoraca, Roccabernarda e relative frazioni. Il dispositivo ha permesso di identificare più di 207 persone e 177 veicoli, effettuare 35 perquisizioni domiciliari, veicolari e personali, oltre ad un più serrato controllo della circolazione che ha perseguito le più gravi violazioni al codice della strada. In tale contesto, i militari, nell’ambito degli accertamenti conseguenti attività info-investigativa, hanno tratto in arresto quattro persone: F.A., 58enne di Mesoraca, A.F. 32enne di Mesoraca, F.N. 39enne di Petilia Policastro, S.F. 26enne di Petilia Policastro i quali, nel corso di indagini di polizia giudiziaria svolte presso l’abitazione di un loro parente, hanno tentato di opporsi all’operato dei militari ferendo due di loro, fortunatamente in maniera lieve.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno contestato la guida senza l’utilizzo della cintura di sicurezza a C.G., 28enne, petilino; incuriositi dallo strano atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto a un controllo accurato della vettura e lo hanno arrestato in quanto trovato in possesso di una scatola in plastica del tipo “box lunch” per bambini adagiata nel tappetino posteriore e contenente: una forbice, accendini, circa 150 grammi di cocaina suddivisa in dosi, sostanza da taglio, un bilancino di precisione e la somma di circa 2.500 euro.

!banner!

E’ stato inoltre deferito alla Procura della Repubblica di Crotone M.I., 31enne, poiché, sopraggiunto a seguito dei controlli svolti nei confronti del 28enne, si opponeva e minacciava i militari operanti e veniva trovato in possesso non giustificato di un coltello. Sempre il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, a conclusione degli accertamenti svolti in relazione a un incidente stradale avvenuto a Mesoraca lo scorso 15 giugno, e che visto alcune persone ferite, ha deferito alla Procura della Repubblica di Crotone R.G., 34 enne, fabbro di origini catanzaresi, poiché risultato alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita.