Avrebbe ripreso a lacrimare la statua della Madonna di Medjugorie di Piane Crati, paesino alle porte del capoluogo bruzio.

La scultura in resina e polvere di gesso, raffigurante la Vergine di Medjugorje sistemata all’interno della villetta comunale di Piane Crati, ha pianto la prima volta nel mese di luglio. Nei giorni scorsi una nuova lacrimazione, ma questa volta il vescovo di Cosenza mons. Nunnari ha deciso di trasferire l’effige della Vergine nella chiesa di Santa Barbara, lontana dai curiosi e di quanti avrebbero voluto recarsi ancora una volta sul posto in preghiera. Decisione che ha diviso il paese in due fazioni: quelli che vorrebbero la statua al proprio posto, in modo da essere liberi di venerarla come fatto fin’ora e quelli che invece non credono al miracolo e aspettano il responso della scienza.

di Elvira Madrigano