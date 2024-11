Lo stupefacente avrebbe fruttato 100mila euro. Per l’uomo disposti i domiciliari

Nella giornata di ieri a Sant’ Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria), i carabinieri della locale Stazione, in sinergia con il personale dello Squadrone eliportato cacciatori “Calabria” e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio in area boschiva, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Palmi diretta dal Capitano Antonino Spinnato, hanno arrestato Vincenzo Fedele 38enne del luogo, noto alle forze dell’ordine. In un fondo agricolo di sua proprietà sito in Sant’ Eufemia d’Aspromonte, Contrada Meladoro, località Ficarazzi, è stata rinvenuta una piantagione di estensione pari a 100 mq circa, composta da centosettanta piante, verosimilmente del tipo cannabis indica, di altezza media di un metro e mezzo, 68 chili circa, in perfetto stato vegetativo unitamente ad attrezzi agricoli vari ed un impianto di irrigazione - in pieno stato di efficienza - collegato illecitamente alla pubblica rete idrica.

Lo stupefacente avrebbe fruttato 100 mila euro

Lo stupefacente, avrebbe fruttato sul mercato della droga illeciti profitti sino 100mila euro. Le piante sono state distrutte sul posto, mentre i campioni prelevati, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi al Ris di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

Arresti domiciliari per il proprietario del fondo

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella propria abitazione di residenza ove permarrà in regime arresti domiciliari attesa giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.