Arrestate tre persone. Sequestrati anche oltre mezzo chilo di marijuana, una pistola e un'auto

Tre persone sono state arrestate a Cetraro dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, su richiesta del Sostituto Procuratore, Anna Chiara Fasano.



Le Fiamme Gialle calabresi dopo aver percorso una serie di ripidi sentieri facendosi largo tra la fitta vegetazione ed aprendosi qualche improvvisato varco tra i rovi, hanno scoperto una piantagione di 200 piante di “canapa indiana” aventi un’altezza di circa tre metri, rigogliose ed attentamente curate, coltivate in un terreno in una zona impervia del Comune di Cetraro.



All’esito delle indagini, scattate immediatamente ed effettuate sotto la direzione della Procura di Paola, sono stati ricostruiti i fatti ed individuato tre coltivatori responsabili della custodia del tesoro illegale, nonché ad altre due persone accusate in concorso di detenzione di “marijuana” ai fini di spaccio. Tutti e cinque gli indagati sono di Cetraro.



Le perquisizioni effettuate dai Finanzieri nel corso delle investigazioni hanno, inoltre, consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro: circa 600 grammi di “marijuana”, una pistola “colt” con matricola abrasa, una BMW serie 1, due cellulari e un'agenda manoscritta.



Le piante di “canapa indiana” sul mercato avrebbero prodotto un profitto illecito pari ad oltre 500 mila euro.