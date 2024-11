A Platì, i carabinieri hanno rinvenuto, in un terreno demaniale in località “Rocce dell’agonia”, ben occultata e recintata tra la fitta vegetazione, una piantagione di canapa indiana, composta da una piazzola a più terrazzamenti ove erano messe a dimora circa sessanta piante di canapa indiana, di altezza compresa tra i 150 e i 200 cm. La piantagione veniva annaffiata attraverso un complesso e articolato sistema di irrigazione costituito da tubi di gomma in grado di estendersi nell’intero terreno coltivato e collegato alla rete idrica comunale. Inoltre, sempre nel medesimo servizio, i militari dell’Arma, hanno rinvenuto un casolare, poco lontano dal terreno coltivato e occultato tra la fitta vegetazione, adibito ad essiccatoio, con all’interno circa due chili e mezzo di marijuana già essiccata e pronta per la successiva immissione sul mercato illegale della droga. Dopo aver sequestrato una parte della sostanza stupefacente utile alle successive analisi di laboratorio, la sostanza è stata distrutta sul posto.