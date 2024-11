E' accaduto a Mangone, nel cosentino. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Un uomo, Ionel Popa, 42 anni, romeno, ha minacciato e picchiato la convivente, proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. E' accaduto a Mangone, in provincia di Cosenza. La donna, dopo tanto tempo, ha trovato il coraggio di denunciare e raccontare tutto ai carabinieri della compagnia di Rogliano che hanno arrestato l'uomo per maltrattamento, lesioni e minacce.Le ferite della donna sono giudicate guaribili in 30 giorni.