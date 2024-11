Non accettando la fine di una relazione avrebbe picchiato e abusato sessualmente dell’ex fidanzata minorenne

I Carabinieri hanno tratto in arresto un ventiquattrenne, bracciante agricolo. Il giovane, di nazionalità bulgara, di fatto domiciliato a Seminara, è ritenuto responsabile dei reati di stalking, violenza sessuale su minore e sequestro di persona, che avrebbe commesso a Seminara nell’aprile del 2015. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, non accettando la fine di una relazione sentimentale con una connazionale minorenne, l'avrebbe molestata con continui pedinamenti, appostamenti sotto la sua abitazione e innumerevoli telefonate, fino a quando, una sera dell’aprile del 2015, si sarebbe introdotto furtivamente all’interno di una abitazione dove la ex fidanzata accudiva una anziana signora e, dopo averla rinchiusa in una stanza, l'avrebbe picchiata e ne avrebbe abusato sessualmente. Nella mattinata di ieri i Carabinieri lo hanno individuato e tratto in arresto a Palmi.