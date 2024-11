Arrestato per estorsione e maltrattamenti ai danni dei genitori un giovane di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.

Rocca Imperiale (COSENZA) – Il 38enne era tornato da pochi mesi in Calabria dopo aver perso il lavoro in Toscana, e aveva iniziato a vessare i genitori per ottenere a volte 10, a volte 20 euro. Per ottenerli, secondo gli inquirenti, avrebbe percosso ripetutamente gli anziani genitori, entrambi pensionati. Per questo stamane i Carabinieri lo hanno fermato, con l’accusa di estorsione e maltrattamenti ai danni dei genitori.