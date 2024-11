L'uomo, un rumeno di 31 anni, all'arrivo dei carabinieri li minaccia con un coltello

Marina di Gioiosa Ionica (RC) - Un cittadino romeno di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marina di Gioiosa Jonica per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, durante una lite per futili motivi, ha picchiato ripetutamente la moglie ed il suocero. Alla vista dei militari, intervenuti per sedare la lite, ha tentato di allontanarsi e li ha minacciati con un coltello da cucina opponendo resistenza, ma è stato bloccato.