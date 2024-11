L’episodio più grave nelle scorse settimane quando i carabinieri hanno trovato l’anziana signora in strada, in lacrime e infreddolita, chiedendo loro di aiutarla poiché il figlio voleva ammazzarla se non gli avesse consegnato del denaro

Picchiava la madre e la minacciava per avere soldi, per questo i carabinieri della stazione di Bisignano, nel Cosentino, hanno arrestato un 39enne per maltrattamenti nei confronti della madre convivente, la quale era sottoposta a sistematiche e insistenti richieste di denaro, in occasione delle quali veniva minacciata dal figlio di bruciarle la casa.

Il giovane avrebbe per tanti anni ripetutamente offeso la madre, l’avrebbe sempre minacciata, aggredita limitando la sua libertà soprattutto da quando la donna era rimasta vedova. L’episodio più grave si verificò nelle scorse settimane quando i carabinieri di Bisignano hanno trovato l’anziana signora in strada, in lacrime e infreddolita, chiedendo loro di aiutarla poiché il figlio voleva ammazzarla se non gli avesse consegnato del denaro.

Il giovane cacciò fuori di casa la madre senza nemmeno un giubbino nonostante le temperature gelide. In effetti il figlio uscito dall’abitazione, continuava a inveire e minacciare la madre anche alla presenza dei carabinieri. I militari sono riusciti a fermare l’indagato che stava per aggredire fisicamente la madre. Solo grazie all’intervento dei carabinieri è stato possibile evitare conseguenze peggiori. I carabinieri, infatti, dopo aver allontanato l’uomo prestavano soccorso alla donna che veniva trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Acri.