A Castrovillari due persone sono state denunciate a piede libero perché ritenute responsabili di aver lanciato alcune pietre dal loro autoveicolo contro un'altra automobile. Una volante della Polizia di Stato ha notato un'autovettura sbandare improvvisamente e poi uscire di strada. Il veicolo è stato affiancato da un'altra auto con gli occupanti che accortisi della presenza degli agenti si sono dati alla fuga. Dal racconto delle persone soccorse è emerso che la macchina era stata colpita da una pietra. Gli autori del gesto sono stati individuati in poco tempo e per allontanare ulteriori sospetti hanno cercato di sbarazzarsi di una borsa contenente altre pietre. I due, entrambi incensurati, sono stati denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento, mentre al guidatore è stata ritirata la patente.

Francesco Pirillo