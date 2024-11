La vicenda a Pizzolo, nel comune di Bagnara. Recuperata anche l’attrezzatura

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria sono intervenuti nel nella frazione Pizzolo del comune Bagnara per recuperare una persona che è precipitata col proprio parapendio su una parete rocciosa quasi verticale che si affaccia sullo stretto.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bagnara e una squadra Speleo Alpino Fluviale e visto l’approssimarsi del buio anche un carro luce della sede centrale. Visto lo stato dei luoghi i Vigili hanno verificato le difficoltà che vi erano per l’effettuazione del recupero in quanto a folta vegetazione e la presenza di cavi elettrici impedivano di calarsi dall’alto.

Per raggiungere il pilota del parapendio hanno dovuto impostare manovra che comportava un’arrampicata in progressione ( dal basso verso l’alto) di circa 180 m che ha permesso di arrivare sul posto dove era impigliato e di portarlo in salvo incolume. Successivamente si è provveduto a recuperare anche tutta l’attrezzatura.