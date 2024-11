Una vera e propria odissea per le persone che avrebbero dovuto prendere l'aereo per Milano. I piloti si sono rifiutati di partire in quanto superavano le ore di volo

«Piloti stanchi per le troppe ore di volo»: sarebbe questo il motivo della cancellazione del volo diretto a Milano Malpensa che ha scatenato nella serata di ieri disagi e proteste all'aeroporto di Lamezia Terme. Circa 200 i passeggeri lasciati a terra che avrebbero dovuto imbarcarsi sull'aereo della compagnia Easyjet, in partenza alle 22.40 dallo scalo lametino.

Le segnalazioni giungono direttamente dagli utenti: «Abbiamo avuto notizia del volo cancellato dal personale dello scalo». Lo stesso personale avrebbe riferito agli utenti l'impossibità di partire per le lamentele dei piloti a causa superamento delle ore di volo giornaliere consentite. Una vera e propria odissea per le persone presenti, tra le quali bambini e anziani. Solo in tarda notte sarebbero stati trasferiti in hotel in attesa di ripartire questa mattina alle 9.