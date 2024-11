Bollettini meteo non ancora pienamente primaverili per questo maggio e niente domenica fuori porta in programma. Nella giornata di domani la perturbazione di aria fredda, proveniente dal Nord Europa, attraverserà il Nord-Est del Paese influenzando anche il Centro-Sud. Infatti, se al Nord sono previste nevicate sugli Appennini anche sotto i 1500m nella tarda serata, al Sud l’instabilità si verificherà al mattino, soprattutto in Campania, Basilicata e Calabria, mentre nel pomeriggio qualche temporale transiterà in Puglia e sulla Calabria ionica in serata. Il versante Tirrenico tenderà a migliorare dal pomeriggio con schiarite, mentre in Sicilia le condizioni meteo saranno più stabili.

Previsioni in Calabria

Secondo le previsioni meteo fornite dall’Aereonautica, in Calabria sono previste piogge sulla costa tirrenica, in particolare a Diamante, Scalea e Praia a Mare. Nel pomeriggio la perturbazione raggiungerà l’intera Regione e causerà temporali a Nord e piogge al Sud. In serata previste schiarite ma le condizioni meteo torneranno a peggiorare nella notte, specie nella Calabria settentrionale.

Il clima migliorerà decisamente il prossimo fine settimana, quando un nuovo anticiclone africano dovrebbe far tornare la Penisola ad un clima più mite.

Le temperature

Le temperature si aggireranno tra i 6 e 15 gradi in Sila mentre nel resto della Regione oscilleranno tra i 12° e i 20°. Nella serata ci sarà un lieve abbassamento delle temperature fino a 6° sui rilievi della Sila e 12° nel resto della Regione.