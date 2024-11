«Sono in corso piogge molto intense in tutta la Calabria - particolarmente critiche lungo il versante ionico - che possono mettere a rischio l'incolumità delle vite umane. Si consiglia vivamente di non uscire da casa, se non per motivi strettamente necessari».

A comunicarlo è la Protezione civile regionale, che poco fa ha diffuso questo messaggio con l’invito a diffonderlo.

Un avvertimento per certi versi inconsueto, che testimonia la persistenza di un’allerta meteo che sembra andare al di là della classificazione “arancione”, quella adottata per l’ultimo bollettino diramato nel pomeriggio. Un “quasi rosso”, insomma, che ha spinto la Prociv a raccomandare massima prudenza, evitando spostamenti non necessari.

Non solo: «A chi occupa edifici prossimi ad aste fluviali - prosegue il messaggio - si consiglia di recarsi ai piani alti».

Infine, la Protezione civile raccomanda di segnalare eventuali criticità al numero verde 800 222 211, quello della Sala operativa regionale, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

La situazione a Simeri

Particolarmente grave resta la situazione nel comune di Simeri Mare, lungo la costa ionica catanzarese. Il villaggio Porto D'Orra risulta completamente allagato da un metro d'acqua. Sul posti i vigili del fuoco sono intervenuti con numerose unità e con un'idrovora per tentare di aspirare l'acqua. Allagamenti anche in località Omomorto, dove la strada è stata chiusa al traffico. Sorvegliato speciale anche il torrente Fegato le cui acque si sono ingrossate per le copiose precipitazioni. I carabinieri stanno presidiando l'area.

Crotonese sott'acqua, e domani scuole chiuse in alcuni comuni

Situazione critica nel Crotonese a causa del maltempo: tutte le squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco dei vari distaccamenti, più squadre della centrale del comando di Crotone, con l'ausilio del personale fluviale con gommone, sono impegnate nel salvataggio di persone rimaste in auto invase dall'acqua in varie zone.

La strada statale 107, secondo quanto riferito dai pompieri, è bloccata in zona bivio Altilia, Belvedere Spinello; sono stati registrati vari smottamenti di fango e acqua sulla sede stradale. Al momento sono in coda in tutta la provincia oltre trenta interventi, tra Petilia Policastro, Casabona, Cirò Marina, e Cirò.

A Roccabernarda sono in azione le ruspe per liberare la strada provinciale dal fango: l'amministrazione comunale, con un post sulla pagina Facebook, ha invitato la cittadinanza a non muoversi di casa se non per casi urgenti. Causa maltempo, domani rimarranno chiuse le scuole di Roccabernarda, Cirò, Umbriatico; l'amministrazione comunale di Petilia Policastro, invece, non ha ordinato la chiusura degli istituti scolastici al momento, ma si è riservata nelle prossime ore qualora la situazione dovesse peggiorare.