Il maltempo di queste ultime ore ha causato danni in provincia di Crotone: il forte vento, unito alla pioggia battente, ha divelto il tetto della chiesa di Setteporte, frazione del paese di Rocca di Neto. Ulteriori danni sono stati registrati ad alcune autovetture nella zona e ad abitazioni, al momento non ci dovrebbero essere persone coinvolte. All'opera i Vigili del Fuoco. La tromba d'aria ha provocato, inoltre, danneggiamenti anche nella frazione di Corazzo, a Scandale, dove sono stati sradicati alberi e panchine del villaggio nel crotonese. La situazione sull'intero territorio è costantemente monitorata; per la giornata di oggi rimangono chiuse le scuole nei comuni pitagorici.

