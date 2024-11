Viaggiatori perplessi e operai al lavoro per riparare una perdita d’acqua all’aeroporto di Lamezia. L’area “arrivi” dello scalo è stata allagata a causa di un tubo rotto che ha cominciato a versare copiosamente acqua nella zona dove è presente il desk dell’infopoint turistico. Inevitabile che l’episodio venisse immortalato da chi in quel momento si trovava a transitare nello scalo aeroportuale, postando poi video e commenti non certo lusinghieri sui social. Il danno, a quanto pare, è stato comunque riparato in fretta.